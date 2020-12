Rechter gevraagd om verbod op 'extreem gewelddadige' motorclub Caloh Wagoh

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtszaal om een verbod op motorclub Caloh Wagoh gevraagd. Leden van de club zijn verantwoordelijk voor "een stortvloed aan gewelddadigheden", lichtte de officier van justitie toe in de zaak die tegen de motorclub is aangespannen.

Caloh Wagoh is een relatief kleine motorclub met naar schatting zo'n 150 leden. De club staat centraal in een groot strafrechtelijk onderzoek naar het uitvoeren van liquidaties. De president en leden van de club zouden op bestelling moorden hebben gepleegd.

Net als bij andere outlaw motorcycle gangs speelt extreem geweld bij Caloh Wagoh een grote rol, betoogde het OM in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Behalve bij moord zouden leden ook betrokken zijn bij drugshandel, afpersing en onderling geweld.

Binnen de club heerst volgens justitie een zwijgplicht. Verder is er een speciale badge op het hesje voor gewelddadige leden en worden onwelgevallige leden hardhandig uit de club gezet. "Caloh Wagoh is in elk opzicht maatschappij-ontwrichtend, gewelddadig, ondermijnend en illegaal", aldus het OM, dat eerder al had aangekondigd om een verbod te zullen vragen.

Onschuldige burgers

De officier van justitie schetste verschillende incidenten waarbij Caloh Wagoh-leden betrokken waren. Ook onschuldige burgers lopen risico, zei het OM. Zo belandde in 2017 tijdens een beschieting van het huis van een vermoedelijke drugsdealer een kogel in een stoel bij de buren. "Het is wachten op het eerste geval waarin een toevallige passant het slachtoffer wordt", zei de officier.

Ook vertelde het Openbaar Ministerie over een man die zichzelf dit jaar van het leven beroofde. In zijn afscheidsbrief schreef hij dat hij werd afgeperst door Caloh Wagoh. Volgens het OM gaat het om een strak geleide bende, die als geheel verboden moet worden.

Uitspraak

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak zal doen. In maart mag de motorclub zich eerst nog verdedigen tegen de beschuldigingen.

Tot nu toe zijn verschillende motorclubs verboden verklaard door de rechter, waaronder de Hells Angels, No Surrender en Satudarah, de grootste club in Nederland. Morgen bepaalt het gerechtshof of het verbod op de Hells Angels en No Surrender in stand blijft. Bij Satudarah is het verbod al eerder bekrachtigd.