Openbaar Ministerie wil motorclub Caloh Wagoh verbieden

Het Openbaar Ministerie wil ook motorclub Caloh Wagoh laten verbieden en ontbinden. Volgens het OM is de motorclub "structureel en onlosmakelijk" verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. Als het OM de zaak wint, is het de zesde motorclub in Nederland die wordt verboden.

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. De club kwam in 2016 voort uit een samenvoeging van de Haagse straatbende Crips met de outlaw motorclub Trailer Trash Maro Djipen ('Ons Leven') MC.

In de strafzaak heeft het Openbaar Ministerie een kroongetuige, Tony de G. Hij is op dit moment verdachte in meerdere liquidatiezaken en het OM heeft verklaringen van hem opgenomen. Volgens het OM heeft De G. gezegd dat de leider van Caloh Wagoh de club gebruikt om opdrachten uit te zetten voor liquidaties en andere beschietingen met antitankwapens en kalasjnikovs.

Panorama

Leden van Caloh Wagoh zijn onder meer in verband gebracht met de aanslag op de redactie van Panorama, ruim een jaar geleden. Het gebouw van het tijdschrift werd toen 's nachts met een antitankwapen beschoten. Verder zouden bestuursleden betrokken zijn geweest bij de moord op Jaïr Wessels, in juli 207 op het station van Breukelen.

Eerder werden door de rechter de motorclubs Bandidos, Satudarah, Hells Angels, No Surrender en Catervarius verboden. Tegen het verbod op Hells Angels en No Surrender loopt nog een hoger beroep.