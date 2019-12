'Miljoenen foto's in Caloh Wagoh-zaak gaan moorden oplossen'

Het Openbaar Ministerie heeft bijna 10 miljoen foto's van chatberichten in handen waarin mogelijk gesproken wordt over liquidaties door motorclub Caloh Wagoh. "Een ware goudmijn", zei het Openbaar Ministerie vandaag op een zitting in de zaak tegen leden van de club. Een van de opdrachtgevers voor moorden was volgens justitie Ridouan Taghi.

Bij de invallen bij Caloh Wagoh-leden eind 2018 en ook daarna heeft de politie in totaal zo'n 900 telefoons, harde schijven, computers en laptops in beslag genomen. De president van de motorclub bleek foto's en filmpjes te hebben gemaakt van geheime chatgesprekken.

Naast de bijna 10 miljoen foto's vond de politie nog eens 100.000 e-mails, een kleine 200.000 filmpjes en 200.000 documenten. Daaruit verwacht het OM belastende informatie te halen over verschillende liquidaties. Zo leidde bestudering van het in beslag genomen materiaal vorige week al tot de aanhouding van een verdachte voor een moord uit 2017.

Waarschuwen

Tussen het materiaal heeft de politie foto's gevonden van slachtoffers die daadwerkelijk zijn vermoord, maar ook van andere vermoedelijke doelwitten. "De foto's kunnen zeer relevant zijn om mensen te waarschuwen, om te voorkomen dat zij ook slachtoffer worden", zei de officier van justitie.

Het OM denkt dat deze mensen nog steeds gevaar kunnen lopen.

Justitie verwacht veel tijd nodig te hebben om al het materiaal te onderzoeken. Omdat het gaat om chatberichten waar foto's van zijn gemaakt, moeten ze stuk voor stuk worden bekeken door rechercheurs. Daar zijn tientallen politiemensen non-stop mee bezig.