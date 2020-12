Hoekstra: ik had geen andere keuze dan te accepteren

Eerder dit jaar bedankte Hoekstra nog voor de leidersrol, maar na het terugtrekken van Hugo de Jonge heeft hij er dus mee ingestemd. "Soms stelt het leven je dezelfde vraag twee keer", zei de minister van Financiën. "Ik heb vooral 'ja' gezegd omdat ons land zich in een fase bevindt dat je geen 'nee' kan zeggen.

Lijm

Hoekstra wijst daarbij op de coronacrisis en de fase erna. "Straks moeten we met elkaar de brokstukkern van deze crisis weer aan elkaar lijmen." Desgevraagd zei Hoekstra dat te willen doen als minister-president. "Als je dit doet, ga je automatisch voor het premierschap."

Ook het CDA kan wel wat lijm gebruiken, benadrukte de kandidaat-partijleider in zijn speech. "Laten we de partij weer verenigen, zodat we Nederland weer perspectief kunnen bieden." Hoekstra noemde daarbij Hugo de Jonge ("voor wiens keuze ik diep respect heb"), Pieter Omtzigt ("de beste parlementariër van Nederland") en enkele anderen met naam.

De afgelopen tijd rommelde het nogal binnen de partij, zeker sinds de nipte winst van De Jonge in de lijsttrekkersverkiezing. Afgelopen donderdag maakte De Jonge bekend dat hij geen lijsttrekker meer wil zijn, omdat dat niet goed te combineren is met zijn werkzaamheden als 'coronaminister'.

CDA-leden mogen zich op het congres van 9 januari uitspreken over zijn kandidatuur.