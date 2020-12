Extra kabinetsoverleg over corona, dinsdag waarschijnlijk weer persconferentie

Er is morgen toch kabinetsoverleg vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. Gisteren zei vicepremier Ollongren nog dat er dit weekend geen Cathuisoverleg zou zijn, maar nu is toch besloten om weer bij elkaar te komen. De verwachting is dat er komende dinsdag ook weer een persconferentie is.

Bij het overleg in de ambtswoning van de premier zijn de meest bij de crisis betrokken bewindspersonen aanwezig. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het begint om 10.00 uur.

Volgens Haagse bronnen zal er weer worden gesproken over het sluiten van zogenoemde doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen. In november gingen die ook voor twee weken dicht.

Ook zouden maatregelen die de detailhandel treffen op tafel liggen. Afgelopen week suggereerde het RIVM dat er een verband kon zijn tussen de drukte in de winkelstraten tijdens Black Friday en het toenemende aantal besmettingen.

3000 meer

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen. Het RIVM meldde gisteren 8894 nieuwe bevestigde coronabesmettingen, ongeveer 3000 meer dan een week eerder. Afgelopen dinsdag waarschuwde premier Rutte voor extra maatregelen voor de Kerstperiode als de cijfers niet beter zouden worden.

Dit zei de premier dinsdag het toenemend aantal besmettingen: