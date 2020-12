Wopke Hoekstra wordt lijsttrekker van het CDA

Omtzigt verloor in de zomer nipt een strijd om het lijsttrekkerschap van De Jonge en kwam op nummer 2 te staan. Omtzigt was sinds gisteravond niet bereikbaar voor commentaar, maar kwam zojuist bij het huis van Hoekstra in Bussum aan.

Eerder dit jaar bedankte minister van Financiën Hoekstra voor de leidersrol, maar nu heeft hij ermee ingestemd. De leden van de partij moeten zich nog uitspreken over zijn kandidatuur.

Gisteren maakte De Jonge bekend dat hij geen lijsttrekker meer wil zijn, omdat dat niet te combineren is met zijn werkzaamheden als 'coronaminister'. De vicepremier won afgelopen zomer de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA nipt van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.