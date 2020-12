Wopke Hoekstra genoemd als 'serieuze optie' voor CDA-lijsttrekkerschap

Binnen de top van het CDA wordt minister Hoekstra van Financiën genoemd als mogelijke CDA-lijsttrekker. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Er wordt gesproken over een "serieuze optie". Een andere prominente CDA'er zegt dat het "niet uit te sluiten is dat Hoekstra in de race stapt".

Zelf heeft Hoekstra nog niet gereageerd op het vertrek van De Jonge en het is onduidelijk of hij er nu zelf wel wat voor voelt om deze functie te vervullen. In juni paste hij hiervoor.

Het partijbestuur moet na het plotselinge vertrek van De Jonge op zoek naar een nieuwe geschikte kandidaat. Na een turbulent verlopen lijsttrekkersverkiezing in juli won De Jonge nipt van nummer 2, CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

De Jonge zegt zich te willen richten op de coronacrisis, over wie hem moet opvolgen als lijsttrekker wil hij zich niet uitlaten: