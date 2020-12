Nieuwe coronacampagne van kabinet voor de Kerstdagen

De Rijksoverheid gaat speciale kerstcommercials uitzenden op tv om Nederlanders te wijzen op het belang van drukte vermijden en afstand houden tijdens de feestdagen. In de spotjes worden mensen opgeroepen om doelgericht en in hun eentje hun kerstboodschappen te doen. Ook wordt hun gevraagd vooral winkels dicht bij huis te bezoeken en te winkelen op een doordeweekse dag in plaats van in het weekend.

Woensdag kondigde premier Rutte in de Tweede Kamer al aan dat het kabinet het doen van kerstinkopen in winkels de komende tijd zoveel mogelijk zal ontmoedigen. Hij wil voorkomen dat het weer net zo druk wordt in de winkelstraten als in de aanloop naar Sinterklaas. Volgens het RIVM lijkt er een verband met die drukte en het toenemende aantal nieuwe coronabesmettingen.

Het kabinet neemt mogelijk nog voor de Kerst strengere maatregelen als de coronacijfers zo slecht blijven, maar zal de Kerstdagen daarbij ontzien. Het is de bedoeling dat mensen tijdens de feestdagen niet meer dan drie gasten per dag uitnodigen. Die regel geldt nu ook.

De coronakerstcommercials van het kabinet zijn onderdeel van de al langer lopende 'Alleen Samen'-campagne, waarmee het kabinet aandacht vraagt voor de coronamaatregelen.

Dit is een van de eerste 'Alleen Samen'-spotjes: