Hoekstra: pas nadenken over lijsttrekkerschap na verzoek partijbestuur

Minister Hoekstra van Financiën sluit niet uit dat hij alsnog lijsttrekker wordt van het CDA. Hij gaat daar mogelijk later over nadenken. Gisteren maakte zijn collega De Jonge onverwacht bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker, omdat hij het als minister van Volksgezondheid te druk heeft met de aanpak van de coronacrisis.

Alles wijst erop dat het bestuur Hoekstra als de belangrijkste gegadigde ziet om De Jonge op te volgen. Op vragen over zijn positie zei Hoekstra vanochtend voor de ministerraad dat hij nu nog niet aan zet is.

"Het bestuur van het CDA is aan zet. Dat komt vanmiddag bij elkaar. Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik daar dan over nadenken en dan zal ik dat thuis moeten bespreken." Hoekstra voegde eraan toe dat de dingen in de juiste volgorde moeten gebeuren.

Hij noemde het besluit van De Jonge dapper en moedig. "Het was een lastige combinatie."