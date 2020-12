Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker van het CDA

Het bericht komt aan de vooravond van een CDA-verkiezingscongres morgen en zaterdag. Daar wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld, maar zal de opvolging van De Jonge nu een belangrijk onderwerp worden.

Afgelopen weekend uitten anonieme CDA'ers kritiek op De Jonge in De Telegraaf, sommige anoniem, anderen met naam en toenaam. Het is niet duidelijk in hoeverre dat van invloed is geweest op het besluit van De Jonge. De kritiek was dat hij veel in het nieuws was, maar zelden positief. Daar kwam bij dat de partij het niet goed doet in de peilingen.

"We gaan op het ravijn af", werd een hooggeplaatste CDA'er geciteerd. Volgens Kamerlid Martijn van Helvert ging het "stroef". Een voormalig voorzitter van de afdeling Overijssel vroeg zich af of De Jonge de verkiezingsrace wel zou volhouden.