Universiteiten en musea gaan koloniale kunstcollecties onderzoeken

Het onderzoek met de naam Pressing Matter komt voort uit de samenwerking tussen het NMWV en de Vrije Universiteit in Amsterdam, en sluit volgens de onderzoekers in grote lijnen aan op dat advies. "Gekeken wordt niet alleen naar roofkunst, maar ook naar andere verzamelgeschiedenissen; zo worden de mogelijke oplossingen voor de menselijke resten in de collecties onderzocht", zegt Modest.

Volgens Susan Legêne, als hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU betrokken bij het project, is het niet zo eenvoudig om kunst terug te sturen. "Dat is meer een politieke wens, want het is helemaal niet makkelijk", zegt ze op NPO Radio 1. "We hebben het hier over tienduizenden, misschien honderdduizenden objecten. Inclusief menselijke resten. Daar kan je niet één categorische oplossing voor verzinnen."

Voor een deel wordt daarom gewerkt aan het schrijven van richtlijnen. Legêne: "Hoe stel je het tentoon, waar stel je het tentoon. En voor een deel gaan we met musea en partners in ontwikkelingslanden waar deze collecties vandaan komen praten, over waar ze het beste tot hun recht komen."