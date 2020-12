Catshuisberaad over coronamaatregelen in kerstvakantie, scholen op de agenda

Op het Catshuis in Den Haag praten de meest betrokken ministers weer over de coronamaatregelen. Onder leiding van premier Rutte overleggen zij met hun vaste adviseurs, onder wie RIVM-directeur Van Dissel.

Ze kijken onder meer naar de komende feestdagen. De algemene verwachting is dat er niet veel versoepelingen zullen komen. Op de laatste corona-persconferentie, drie weken geleden, zeiden Rutte en minister De Jonge nog dat half december de eerste voorzichtige versoepelingen zouden kunnen komen, als de besmettingscijfers blijven dalen. Maar de laatste tijd stijgen die juist weer.

Rutte wilde afgelopen vrijdag niet vooruitlopen op de vraag hoe Nederland de feestdagen gaat vieren, maar hij temperde de verwachtingen: "Mensen snappen heel goed dat met deze hoge besmettingsaantallen heel weinig kan. We weten nu nog niet wat kan, maar ik ben het met veel mensen eens die zeggen dat we voorzichtig moeten zijn", zei hij.

Langere kerstvakantie op scholen

Een van de dingen die waarschijnlijk ook worden besproken, is een langere kerstvakantie voor de scholen. Onlangs adviseerde het Outbreak Management Team om die mogelijkheid te onderzoeken, omdat dat misschien zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de besmettingen. Rutte zei vrijdag dat er grote nadelen zitten aan een week extra kerstvakantie voor de scholen, maar hij sloot die mogelijkheid ook niet uit.

Er zijn de komende dagen nog allerlei andere overleggen, zoals morgen in het Veiligheidsberaad van de burgemeesters en dinsdag in de MCC, de Ministeriële Commissie COVID-19. Dinsdag worden knopen doorgehakt en 's avonds is er dan weer een persconferentie van Rutte en De Jonge.