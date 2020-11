OMT wil kijken of kerstvakantie scholen verlengd kan worden

Het Outbreak Management Team wil laten onderzoeken of de kerstvakantie op scholen kan worden verlengd. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De corona-deskundigen die het kabinet adviseren denken dat de herfstvakantie er mede toe kan hebben geleid dat er een tijdelijk daling in het aantal besmettingen was.

Het OMT schrijft in een brief aan het kabinet dat een verdere versoepeling van de coronamaatregelen er voorlopig niet in zit. Daarvoor ligt het aantal besmettingen nog te hoog.

Het advies dat de leden van het OMT nu aan het kabinet hebben gestuurd is een tussenadvies. Op 8 december zullen premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie geven. Ze willen dan ook duidelijkheid geven over de feestdagen. Voor die tijd zullen de coronadeskundigen nog een keer hun oordeel geven.

Zondag en maandag was er een lichte daling in het aantal besmettingen te zien, maar de cijfers zijn nog te hoog om over versoepelingen rond kerst na te denken. Het OMT schreef vorige week aan het kabinet dat een versoepeling rond de feestdagen "een politieke afweging" is.