Kabinet: maatregelen in ieder geval tot half januari, half december misschien versoepelingen

Nu het extra pakket van twee weken geleden niet wordt verlengd, vallen we terug op de gedeeltelijke lockdown die het kabinet op 13 oktober afkondigde. Musea, openbare bibliotheken en theaters mogen weer open, maar de horeca blijft voorlopig dicht. Premier Rutte wees er ook dat er in de ons omringende landen juist weer strengere maatregelen genomen worden.

Kortere quarantaine

Per 1 december verandert er wel het een en ander. Zo wordt het dringende advies om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen dan omgezet in een wettelijke plicht. Verder is het per 1 december ook de bedoeling dat iedereen die in contact is geweest met een besmet persoon zich laat testen, ook zonder klachten.

Die test vindt dan plaats na vijf dagen. Wie negatief is, hoeft niet langer in quarantaine. Nu moeten mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon nog tien dagen in zelfisolatie en kunnen ze zich zonder klachten niet laten testen.

Minister De Jonge riep iedereen op vooral gezond te leven in deze periode. Dat levert een betere weerstand tegen het virus op. "Al gaan mensen maar dagelijks een half uurtje wandelen", suggereerde de bewindsman.