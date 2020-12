Kabinet blijft koersen op vaccinatie vanaf begin januari

Rutte begrijpt dat er enigszins kritisch wordt gereageerd. "Volgens mij is iedereen onderliggend heel blij, maar denkt men ook dat het wel een enorme logistieke operatie is. Ja, dat zien wij natuurlijk ook."

"Iedereen wil toch ook van de ellende af. Stel dat het lukt, dan zou je een heel eind kunnen komen in januari met de eerste vaccins. En Hugo heeft ook niet gezegd dat we heel Nederland op 4 januari gaan vaccineren." Gevraagd of hij als voorbeeld zelf als één van de eersten gevaccineerd wil worden zegt Rutte dat hij dat best wil.

Maar hij denkt niet dat hij echt als eerste aan de beurt is: