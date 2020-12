Verbeten verbouwingsstrijd houdt Binnenhof in greep, gaan ze wel of niet?

"De Kamer moet echt een zorgvuldig besluit kunnen nemen op basis van juiste en goed onderbouwde informatie", zegt Kamervoorzitter Khadija Arib over de huidige onrust rond het megaproject. In de parlementaire geschiedenis kwam zo'n vertrek nog nooit voor. "Het is vrij ingrijpend." Arib begrijpt de behoefte aan transparantie. "Wij willen weten hoe het budget in elkaar zit. Het gaat wel om belastinggeld."

Fyra-debacle

Bij een technische briefing somde directeur huisvesting van de Tweede Kamer Jaap Van Rhijn de openstaande vragen nog eens op, onder meer over een nog niet sluitende begroting, het nog niet op orde zijn van technische zaken en nog niet aangevraagde vergunningen. De teller staat inmiddels op 562 miljoen euro.

Partijen als SP, PvdA, GroenLinks, maar ook regeringspartijen VVD en CDA schrokken even. Het Fyra-debacle ligt nog vers in het geheugen; deze hogesnelheidstrein werd binnen enkele weken wegens te gevaarlijke gebreken van het spoor gehaald. Kosten bijna 11 miljard euro, voorbereiding meer dan tien jaar. "Als er één les is die we daarvan hebben geleerd, is het dat je tussentijds moet kijken of je op de goede weg zit. Of er geen sprake is van een tunnelvisie", aldus SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Het bestuur van de Tweede Kamer heeft opnieuw om onderzoek gevraagd naar die gefaseerde aanpak.