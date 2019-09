Dit zijn de geheime Binnenhofplannen die de Kamer 'megalomaan' noemt

De geheimhouding leidde tot een onmogelijke situatie, zegt Van Loon. Ze kon zich niet verweren of aantonen dat er van megalomane plannen geen sprake was. "Het was bizar. Ik dacht: waar ben ik in beland?".

De architecte benadrukt dat ze een waslijst met wensen van de Kamer had gekregen. In 2018 is 95 procent van haar ontwerpen door de Kamer goedgekeurd. "Ik heb ook een handtekening gekregen van het presidium". Het presidium is het dagelijks bestuur van de Kamer, onder voorzitterschap van Kamervoorzitter Arib. Van Loon was dan ook verbaasd dat de Kamervoorzitter publiekelijk uitsprak dat "ons gebouw niet mag worden verminkt."

Bekijk hieronder nog meer plannen van OMA (eerst krijg je de huidige situatie, daarna het ontwerp):