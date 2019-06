Arib eist stem in Binnenhof-renovatie, 'ons gebouw mag niet verminkt worden'

De voorzitter van de Tweede Kamer Arib heeft stevige kritiek op het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat volgens haar onvoldoende luistert naar de gebruikers van het te renoveren gebouw. "Wij zijn de gebruikers en we moeten een stem hebben," zei de Kamervoorzitter in het debat over de Raming, de begroting van de Tweede Kamer. "Wij willen serieus worden genomen."

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en het RVB zijn verantwoordelijk voor de grootschalige renovatie van het historische complex in het centrum van Den Haag, dat in september 2020 van start moet gaan.

Gebrek aan regie

De afgelopen maanden heeft Knops veel kritiek gekregen uit de Tweede Kamer op de te voortvarende renovatieplannen van het architectenbureau OMA, het gebrek aan regie van de RVB en het ontbreken van openheid.

Knops beloofde in april beterschap en heeft op verzoek van Kamerleden ook architect Pi de Bruijn gevraagd om mee te werken aan de renovatie van het door hem ontworpen nieuwbouwgedeelte (N-gebouw) dat in 1992 werd opgeleverd. Tot nu toe zijn er nog geen concrete afspraken met De Bruijn gemaakt. Ook is nog onduidelijk wat het Rotterdamse bureau OMA precies gaat doen. Wel zegt Knops dat er meer openheid komt over de renovatie van het Binnenhof.