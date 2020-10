Mini-replica van parlement moet verhuisangst Tweede Kamer wegnemen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft alles uit de kast gehaald om de huidige Tweede Kamer te kopiëren, zo blijkt tijdens een rondleiding voor de pers. "We hebben zoveel mogelijk geprobeerd een één op één situatie te creëren," zegt projectleider Linda Nieuwenhuizen.

Aan iedereen is gedacht: Kamerleden, de ambtenaren, de pers en het publiek. Op de plek van de oude vijver is een nieuwe publieksingang gebouwd, op een paar honderd meter van het station. Met drie straten om bezoekers te scannen, om lange wachtrijen te voorkomen.

Sleutel

De tijdelijke huisvesting is zo goed als klaar en verantwoordelijk staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken had gehoopt volgende maand de sleutel over te dragen aan de Tweede Kamer. Die zou dan aan de slag kunnen met het aanleggen van computerverbindingen en het verder inrichten van het pand.

Maar die sleuteloverdracht heeft Kamervoorzitter Arib afgeblazen, omdat het tijdelijk onderkomen niet coronaproof is. Een in de Tweede Kamer gedeelde vrees is dat het parlementaire werk niet ongestoord door kan gaan. "We kunnen niet verhuizen naar een gebouw als we die zekerheid niet hebben", zei de Kamervoorzitter begin oktober.