Belgische sekteleider veroordeeld, 'zijn misbruik zou me snel verlichten'

De moeder van Ricardo Mendes werd in 1985 naar een van Spatz' winkels gestuurd. Daarom moest ze hem op zijn vijfde achterlaten op het 'Château de Soleils' in Zuid-Frankrijk. "Een utopie werd een nachtmerrie", vertelt Mendes. "Tot mijn 13e zag ik mijn moeder een, twee keer per jaar. Mijn vader was afwezig. We werden opgevoed met het idee dat Spatz onze vader was."

De kinderen gingen twee keer per dag twee uur naar de tempel, leerden yoga, karate en kregen schoollessen van volgelingen. Mendes herinnert zich de slagen met houten stokken op zijn billen, rug en schouders. "Maar dat was niet het ergste. Het ergste was de hele context. We moesten het lijden accepteren, het was ons karma. Het boeddhisme werd compleet misbruikt."

Op zijn 23e ging hij naar Brussel om in een van de OKC-restaurants te werken. Daar was het moeilijker dan in de andere landen om leden van de buitenwereld te isoleren, vertelt hij. "Hoewel ik nog beperkingen had, werd ik vrijer en werd ik voor het eerst mezelf." Het betekende het einde van zijn tijd binnen de sekte.