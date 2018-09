Onderzoeker over boeddhist: Sogyal Rinpoche misbruikte leerlingen ernstig

Niet alleen Sogyal zelf valt iets te verwijten, schrijft advocaat Baxter. Andere hooggeplaatsten binnen de organisatie wisten van in ieder geval een paar van deze zaken af. "Ze zijn er niet in geslaagd die aan te kaarten, waardoor ze anderen risico lieten lopen."

Drie van de internationale bestuurders, die al tientallen jaren tot Sogyals trouwste volgelingen behoren, stappen naar aanleiding van het rapport op. In Nederland wordt sinds vorig jaar "toegewerkt naar een nieuw bestuur", laat voorzitter Wim Marseille weten. De secretaris, de Groningse advocaat Daan Meerburg, treedt na 23 jaar "binnen afzienbare tijd" terug. De organisatie is vorig jaar begonnen een "transformatieproces op gang te brengen dat herhaling helpt voorkomen". Zo trok Sogyal zich terug als "spiritueel directeur". Hij is op retraite in Azië en in behandeling voor darmkanker, schrijft Marseille.

Aan autoriteiten melden

In hun verklaring schrijven de Rigpa-besturen dat ze "volledige verantwoordelijkheid nemen om te garanderen dat Rigpa een veilige omgeving voor iedereen biedt". De besturen zeggen niet of ze concreet iets met de aanbevelingen in het rapport gaan doen. Op vragen van de NOS hierover kwam geen antwoord.

Twee van die aanbevelingen aan Rigpa zijn om "stappen te nemen zich zo volledig van Sogyal te distantiëren" en hem geen contact meer te laten hebben met leerlingen. Ook moeten de bestuurders van Rigpa in verschillende landen overwegen in hoeverre ze verplicht zijn "alle in het rapport genoemde zaken te melden aan rechtshandhavingsinstanties of relevante regelgevers". Over dit laatste wordt in de verklaring van Rigpa met geen woord gerept.