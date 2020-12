GGD deelt plannen voor massavaccinatie: personeel 'waarschijnlijk geen probleem'

De GGD gaat er nu van uit dat er twintig prikken per uur door een werknemer kunnen worden gezet. Bij eerdere vaccinaties was dat zestig per uur. Het gaat in dit geval meer tijd kosten door de voorzorgsmaatregelen die vanwege corona genomen moeten worden.

Er zijn ook onzekerheden over de vorm waarin de spuiten worden aangeleverd; zijn ze kant en klaar of moet de vloeistof eerst nog worden opgezogen? Dat laatste kost meer tijd.

Volgens de GGD is de voornaamste klus nu het inrichten van de ICT die moet zorgen dat goed kan worden bijgehouden wie er al gevaccineerd is en wie niet. En wie er na drie weken opnieuw moet langskomen voor een tweede prik. Ook het regelen van de privacy en wie er bij die gegevens kan, is nog iets waaraan wordt gewerkt.

'Personeel was nooit een probleem'

Extra personeel wordt nu nog niet gezocht of aangenomen. "Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het een probleem gaat worden. Als we kijken naar het afgelopen jaar was personeel nooit het probleem", zegt woordvoerder Kloppenburg.

Volgens haar waren de problemen rondom de hoog oplopende wachttijden bij teststraten en onvoldoende bron- en contactonderzoekers niet te wijten aan een personeelstekort, maar een gevolg van plotseling sterk oplopende besmettingscijfers en onvoldoende labcapaciteit.

De massavaccinatie komt in ieder geval als extra taak op het bordje van de toch al zwaar belaste GGD. Het grootschalig testen en uitgebreid bron- en contactonderzoek moet immers ook blijven doorgaan. Kloppenburg is daar gerust op: "Dat massa-vaccineren is voor ons gesneden koek."