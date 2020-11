Veel meer aanvragen voor coronabonus zorgmedewerkers, kosten 800 miljoen extra

Werkgevers in de zorgsector hebben massaal 'coronabonussen' aangevraagd voor hun personeel. Het aantal aanvragen is veel groter dan gedacht, waardoor het kabinet naar schatting alleen al voor dit jaar 800 miljoen extra kwijt is. Ingewijden bevestigen een bericht van RTL Nieuws daarover.

Op verzoek van de Tweede Kamer geeft het kabinet dit jaar een bonus van 1000 euro per zorgmedewerker, in verband met de coronapandemie. Het extraatje is bedoeld voor mensen die "een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd", en niet meer dan twee keer modaal verdienen.

Veel werkgevers gaven direct al aan dat ze het ingewikkeld vinden om onderscheid tussen verschillende medewerkers te maken. Daarom hebben ze veel ruimer bonussen aangevraagd.

Najaarsnota

Oorspronkelijk had het kabinet 1,4 miljard euro gereserveerd voor de coronabonus, maar de totale kosten gaan nu oplopen tot 2,2 miljard voor 2020. Dat staat volgens de ingewijden in de najaarsnota die later vandaag verschijnt. Daarin meldt het kabinet de mee- en tegenvallers.

Ook volgend jaar is het bedoeling dat de zorgmedewerkers nog een bonus van 500 euro krijgen. Op Prinsjesdag ging het kabinet er nog van uit dat voor beide bonussen ruim 2 miljard euro nodig was, maar nu blijkt dat geld dus al na de eerste bonus op te zijn.