'Geheime ontmoeting Israëlische premier Netanyahu en Saudische kroonprins'

Joe Biden

Israël en Saudi-Arabië kennen geen formele diplomatieke relatie, hoewel steeds meer landen in de regio relaties aangaan met Israël, met name vanwege de spanningen rond Iran.

"We weten niet wat er besproken is, maar de kans is groot dat het ook over Iran is gegaan", zegt correspondent Ties Brock over de mogelijke ontmoeting tussen Netanyahu en Bin Salman. "Zowel Israël als Saudi-Arabië ziet in Iran de grootste vijand in het Midden-Oosten. De landen waren blij met Trumps politiek van confrontatie met Iran, en vrezen dat Joe Biden een andere koers zal varen."

Betere relatie

Saudi-Arabië lijkt de laatste tijd een minder vijandige houding tegenover Israël in te nemen. Zo staat het land sinds enkele maanden Israëlische vluchten toe boven zijn luchtruim.

Sinds begin dit jaar mogen Israëlische burgers bovendien Saudi-Arabië bezoeken om religieuze redenen en voor zakendoeleinden. Tot dan toe kon dat alleen met speciale toestemming. De aankondiging in januari werd gezien als teken dat de relatie tussen Israël en Saudi-Arabië aan de beterende hand is.

Jackpot

In september tekende Israël met twee andere Arabische landen, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, de zogenoemde Abraham-akkoorden, onder leiding van de Amerikaanse president Trump. Daarmee normaliseerden de drie landen hun relaties.

"Als Israël ook met Saudi-Arabië officiële betrekkingen weet aan te knopen, zou dat vanuit Israëlisch perspectief de jackpot zijn", zegt correspondent Brock. "Het land is economisch en politiek een grote speler in de regio."

Het ministerie van premier Netanyahu heeft nog niets losgelaten over het bezoek van de premier aan Saudi-Arabië. Dat land is regelmatig in opspraak vanwege mensenrechtenschendingen.