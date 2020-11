'De nachtmerrie van ons allemaal', brandweer aangeslagen door verlies collega

De tragedie heeft een enorme impact op de directe collega's van de omgekomen brandweerman, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Volgens betrokkenen is het slachtoffer een jonge man die onlangs vader was geworden, schrijft het AD. De VRU kan er desgevraagd niets over bekendmaken. Volgens de woordvoerder is het ook nog te vroeg om te zeggen of er een herdenking of eerbetoon komt voor de verongelukte collega.

Aantal overleden brandweermensen sinds WO II

Sinds 5 mei 1945 zijn in Nederland bijna honderd brandweermensen omgekomen tijdens het werk. Bij de jaarlijkse herdenking in juni werden de 97 namen voorgelezen die op het Nationaal Brandweermonument in Arnhem staan.

Volgens Brandweer Nederland zijn er zo'n 30.000 brandweermensen verspreid over bijna duizend kazernes.