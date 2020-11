Brandweerman overlijdt na val in liftschacht Den Dolder

Een brandweerman is vanochtend om het leven gekomen in Den Dolder.

Hij kwam rond 10.15 uur poolshoogte nemen in een appartementencomplex in het dorp, meldt RTV Utrecht. In het complex wordt gewerkt en zou sprake zijn geweest van wateroverlast. Terwijl hij rondliep, viel de brandweerman in een vier meter diepe liftschacht.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht bevestigt het overlijden van de brandweerman. Volgens hem is Slachtofferhulp ingeschakeld voor de aangeslagen collega's van de man.