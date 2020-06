Brandweer herdenkt overleden collega's met speciaal ereteken

Op verschillende plekken in het land hebben brandweermannen en -vrouwen hun omgekomen collega's herdacht. Dat gebeurde met een speciaal ereteken, waarbij twee brandweerspuiten precies één minuut een ereboog van water maken. Door het zonnige weer kunnen in sommige erebogen een regenboog ontstaan.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bezocht het Nationale Brandweermonument in Schaarsbergen, bij Arnhem. Vanwege de coronamaatregelen vond de ceremonie in klein gezelschap plaats. Grapperhaus zei daarover: "We herdenken op afstand, maar in gedachten zijn we met elkaar verbonden."

Het monument bestaat uit een lage muur met 97 namen van brandweerlieden die tijdens hun werk omkwamen tussen 1945 en 2012.

Risico's van het vak

Volgens Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland, staan brandweermensen niet continu stil bij de risico's die ze lopen. "Toch is ons vak niet zonder risico's, die nooit volledig worden weggenomen. Daarom wil ik vandaag mijn trots uitspreken. Ik ben trots op alle collega's die ook de afgelopen tijd, vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week klaarstonden."

In totaal werken in Nederland ruim 28.000 mensen bij de brandweer, verdeeld over bijna duizend kazernes.