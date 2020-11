Sigaretten vanaf 2024 niet meer te koop in supermarkten

Vanaf 2024 mag er geen rookwaar meer worden verkocht in supermarkten. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Het definitieve besluit valt morgen in de ministerraad.

Het is een uitwerking van het in 2018 gepresenteerde Preventieakkoord en een voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Bronnen zeggen verder tegen de NOS dat ernaar wordt gestreefd om in 2030 tabak alleen nog maar te verkopen in gespecialiseerde tabakszaken, dus ook niet meer bij bijvoorbeeld tankstations.

In een eerste reactie zegt het CBL, de branchevereniging van supermarkten, te wachten op meer duidelijkheid over de uitwerking.

Andere uitstraling

Om het roken steeds meer uit te bannen, kregen de sigarettenpakjes vorige maand al een andere uitstraling. De huisstijl van de tabaksfabrikanten is ingeruild voor varianten met dezelfde donkerbruine kleur. Ook dat is het gevolg van het Preventieakkoord.

Verder zijn de tabakswaar in supermarkten uit het zicht gehaald en gaat de prijs de komende jaren omhoog tot 10 euro in 2023.