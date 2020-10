Nieuwe stap in de strijd tegen roken: pakjes met een 'afstotende' kleur

Wie een tabakszaak instapt, ziet gekleurde pakjes sigaretten met bekende logo's achter de toonbank. Maar vanaf vandaag gaat dat veranderen. Alle nieuwe pakjes sigaretten krijgen dezelfde donkergroen-bruine kleur. Winkeliers mogen de oude pakjes nog een jaar verkopen.

Ook is roken op stations nu helemaal verboden. De rookzuilen op perrons zijn weggehaald. De laatste rookpaal is naar het Spoorwegmuseum in Utrecht gebracht.

Het zijn de volgende stappen in de strijd die staatssecretaris Paul Blokhuis voert tegen een ongezonde levensstijl, beter bekend als het Nationaal Preventieakkoord. Eerder dit jaar moesten sigaretten in supermarkten uit het zicht worden geplaatst en sinds augustus zijn schoolpleinen rookvrij.

Eerder kwamen er al waarschuwingen en afstotende plaatjes van gevolgen van roken op sigarettenverpakkingen te staan.

Afstotend

De nieuwe kleur is niet zomaar gekozen. Uit onderzoek bleek dat mensen met deze tint de negatiefste associatie hebben. De kleur moet rokers afschrikken om sigaretten te kopen. Doel is om het aantal rokers te laten afnemen en daarmee ook het aantal gevallen van longkanker, met 22 procent het meest voorkomende type kanker in Nederland.

Naast de uniforme kleur is op de nieuwe verpakking ook bijna niet meer te zien van welk merk de rookwaar is. "Dus de bekende logo's van kamelen of cowboys zie je niet meer. Tabaksfabrikanten hebben die jaren gebruikt omdat mensen er positieve associaties mee hebben", zegt emeritus hoogleraar Carel Jansen. "Dat is een decennialang opgebouwd imago, wat fabrikanten nu niet meer kunnen inzetten."

Daar is de Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VNSK) dan ook niet blij mee. "Wat je hiermee doet is de onderlinge concurrentie nog verder aan banden leggen. Wij voorzien dat met name kleinere fabrikanten hier de dupe van worden", zegt Jan Hein Sträter namens VNSK.

Tijdrovend

Ook voor werknemers van tabakszaken brengt dit verandering. "Het wordt lastig om de juiste pakjes te vinden als ze allemaal op elkaar lijken. Daar gaat wel tijd inzitten", zegt een medewerker van een Primera in Groningen. "Veel gedoe terwijl rokers toch wel blijven roken."

De op het oog merkloze pakjes zijn niet de enige zichtbare maatregelen. In de meeste tabakszaken staan sinds kort grote zilverkleurige kasten. Met ingang van 2021 moeten alle pakjes achter gesloten deuren. Kleine speciaalzaken die het overgrote deel van hun inkomsten uit de verkoop van sigaretten halen, zijn daarvan uitgesloten.

"Bij mij staan die kasten prima, maar als je een kleine zaak hebt, is het wel lastig", zegt een medewerker van een tabakszaak in Deventer. Ze vindt de maatregel onnodig. "Elke keer die deur open en dicht, hartstikke onhandig. Plus rokers komen toch wel, dus het is onzin dat ze uit het zicht moeten worden geplaatst."