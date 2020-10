Sigaretje op perron verleden tijd: rookpaal als museumstuk naar Spoorwegmuseum

Roken op de Nederlandse stations is nu helemaal verboden. De rookzuilen op perrons zijn weggehaald. De laatste rookpaal is naar het Spoorwegmuseum in Utrecht gebracht.

"Met een toekomstige rookvrije generatie zal de museale waarde van dit object over een aantal jaar alleen maar groter worden", zegt een woordvoerder van het museum tegen RTV Utrecht. "We zullen dit icoon uit dan vervlogen tijden ongetwijfeld aan onze bezoeker laten zien."

Roken was sinds 2004 al verboden in stationshallen, liften en tunnels en op de trappen van stations. Een sigaret opsteken kon alleen nog op aangewezen plaatsen.

Stoptober

ProRail en NS gaven begin dit jaar aan dat een algeheel verbod nodig is. "Als je rookt, ben je anderen altijd tot last. Er lopen mensen omheen, mensen staan te wachten op drukke perrons. Ze hebben daar last van."

Vandaag is het ook Stoptober, het moment om te stoppen met roken. Er gelden nieuwe maatregelen, bedoeld om het roken te ontmoedigen.

In de winkels moeten pakjes sigaretten in dichte kasten liggen, dus uit het zicht. Ook zien de pakjes er vanaf nu saai uit. Ze hebben een groenbruine kleur.