Bloedig conflict in Noord-Ethiopië, wat is er aan de hand?

Ethiopië is een zeer divers en complex land, zegt Jan Abbink, onderzoeker en historicus aan het Afrika-Studiecentrum van Universiteit Leiden. "Op geografisch, politiek, religieus en cultureel gebied. Er wonen allerlei etnische groepen, waarvan de Oromo en de Amhara de grootste zijn. Toch heeft meer dan een kwart van de Ethiopië een gemengde afkomst, het land kent al honderden jaren een etnische en taalkundige vermenging."

In 1991 kwam het Tigray People's Liberation Front aan de macht in Ethiopië. Tot dat jaar woedde er een burgeroorlog tegen een zeer autoritair regime, vertelt Abbink. "Alles was centraal geregeld en etniciteit was geen politiek criterium. Het TPLF gooide het roer om en voerde het etnisch federalisme in: iedereen kreeg het recht op het gebruik van een eigen taal, bijvoorbeeld in het lager onderwijs. Ook kwam er politieke erkenning voor alle groepen, via 'etnische' provincies en regio's. Totaal het tegenovergestelde van de jaren daarvoor dus. Ook in de grondwet die in 1995 in werking trad, staat dat de soevereiniteit niet bij het volk als geheel ligt, maar bij de etnische groepen."