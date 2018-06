De revolutie van Abiy, de nieuwe premier van Ethiopië

Hij is 41 jaar en de jongste leider van het continent. Hij is een Oromo, de eerste keer in de Ethiopische geschiedenis dat een lid van 's lands grootste bevolkingsgroep het land leidt. Abiy Ahmed werd in maart dit jaar door de Ethiopische regeringspartij het EPRDF (Ethiopische Revolutionaire Democratische Volksfront) aangewezen als premier, de hoogste politieke functie van het land. Iedereen dacht toen nog dat hij een gevangene van zijn partij zou zijn en dat er weinig ging veranderen. Maar hij geeft niemand nauwelijks tijd om te ademen, zo voortvarend gaat hij te werk.

Neem zijn opmerking deze week in het parlement over terrorisme. Tot voor kort betekende het woord 'terrorisme' in het officiële vocabulaire 'oppositie', oppositie van politici, van intellectuelen, van kwade jongeren en van kritische journalisten. Allemaal gingen ze dus het gevang in. En wat zegt Abiy nu? "Staat de grondwet toe dat een veroordeelde in donkere kamers mag worden gemarteld? Martelen, mensen in donkere kamers opsluiten, dat is onze manier van terrorisme."

Dialoog

Jarenlang sloot de regering tienduizenden dissidente Ethiopiërs op en Abiy heeft ze bijna allemaal in korte tijd vrijgelaten. Hij ging een dialoog aan met opposanten in het buitenland. Al even ondemocratisch was de economie. De staatssector was dominant en ook daar maakt Abiy een einde aan. In Ethiopia Airlines, Afrika's grootste luchtvaartmaatschappij, krijgt privékapitaal voortaan een plaats, evenals in het nationale telecommunicatiebedrijf.