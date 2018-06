Geliefde premier Ethiopië ongedeerd na aanslag tijdens massabijeenkomst

Één liefde, één Ethiopië

Veel aanhangers op het plein droegen kleding met Abiy's beeltenis en hielden borden omhoog met de tekst 'Één liefde, één Ethiopië'. Abiy, gekleed in een T-shirt en met een cowboyhoed op, had de menigte gezegd dat er geen weg terug is van de veranderingen die hij heeft ingezet. "In de laatste honderd jaar heeft haat ons veel schade toegebracht, het is nu tijd voor liefde en verzoening".

Hij herhaalde die boodschap na de aanslag. In een persverklaring werden de doden "martelaren van liefde en vrede" genoemd.

Terreurbewind

Abiy is een 41-jarige voormalige militair. In maart werd hij tot leider gekozen van het Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front (EVDF), de coalitie van partijen die in 1991 een eind maakte aan het marxistische terreurbewind van Mengistu en sindsdien aan de macht is.

Als leider van het EVDF werd Abiy automatisch premier. Hij volgde Hailemariam Desalegn op, die aftrad na drie jaar van politieke protest en maatschappelijke onrust.