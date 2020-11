Honderden doden bij strijd in Ethiopië, ook buurlanden betrokken

Het conflict tussen het regeringsleger van Ethiopië en strijders in de opstandige noordelijke regio Tigray escaleert. Volgens de laatste berichten mengen mogelijk ook militairen van buurland Eritrea zich in de strijd en is een groep Ethiopische militairen en vluchtelingen de grens met Sudan overgestoken.

Sinds de gevechten vorige week uitbraken in Ethiopië zijn naar schatting honderden doden gevallen. Premier Abiy probeert de wereld ervan te overtuigen dat zijn land met 110 miljoen inwoners niet afglijdt naar een nieuwe burgeroorlog. Toch begint het conflict daar steeds meer op te lijken. Hulporganisaties waarschuwen voor een humanitaire ramp.

Luchtmachtbasis veroverd

Met luchtaanvallen en behulp van lokale milities probeert het regeringsleger het Tigray People's Liberation Front (TPLF) te verslaan. Dinsdag werd een luchtmachtbasis in de stad Humera veroverd op de rebellen, melden staatsmedia. Deze basis ligt nagenoeg op de grens met Eritrea en Sudan.

Volgens de leider van de noordelijke regio zijn Eritrese militairen zelfs de grens overgestoken om de Ethiopische troepen bij te staan. "Ze vallen aan via Humera en gebruiken zware wapens", zei TPLF-voorman Debretsion Gebremichael volgens persbureau Reuters. De leider presenteerde geen bewijs voor zijn bewering. De regering van Eritrea heeft er nog niet op gereageerd.

Extra troepen naar de grens

Buurland Sudan meldt dat een groep van dertig Ethiopische militairen het land is binnengevlucht via Tigray. Ook werd een grote groep burgers gezien die de strijd in Ethiopië ontvlucht. De lokale autoriteiten zijn begonnen met de bouw van een vluchtelingenkamp.

Vanwege de opgelopen spanningen heeft de Sudanese regering zo'n 6000 militairen naar het grensgebied gestuurd. Deskundigen vrezen dat de binnenlandse gevechten in Ethiopië leiden tot een regionaal conflict in de zuidoostelijke Sahara-regio.

Er zijn nog geen vredesonderhandelingen tussen beide partijen in Ethiopië. Premier Abiy, die vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede won, worstelt al sinds afgelopen zomer met onlusten. Bij massaprotesten kwamen ook tientallen tot honderden mensen om het leven. Verschillende bevolkingsgroepen willen meer autonomie.