Facebook verwijdert racistische berichten over Kamala Harris

Facebook heeft meerdere racistische en vrouwonvriendelijke berichten over de Amerikaanse kandidaat-vicepresident Kamala Harris verwijderd. Het bedrijf heeft de posts gedeletet nadat de BBC had doorgegeven dat de berichten hatelijk waren.

Het gaat om berichten, afbeeldingen en opmerkingen in drie Facebookgroepen, waarin volgens de BBC vaker hatelijke opmerkingen worden geplaatst. Een van die pagina's heeft 4000 leden.

De toekomstige vicepresident werd er onder meer van beschuldigd geen Amerikaans staatsburger te zijn. Ook schreef iemand dat ze niet "zwart genoeg" zou zijn voor de Democratische partij. Facebook zou geen actie tegen de groepen zelf hebben genomen.

Facebook is al herhaaldelijk bekritiseerd door mensenrechtengroepen en adverteerders, omdat het bedrijf niet genoeg zou doen tegen hatelijke berichten. In augustus besloten ruim honderd merken daarom uit protest te stoppen met het adverteren op het platform.

Stereotiep

Afgelopen zomer maakte Facebook bekend dat het stereotiepe foto's en video's van Zwarte Piet en Joden verbiedt. Het was al langer niet toegestaan om op Facebook en Instagram vergelijkingen te maken tussen bijvoorbeeld moslims en varkens, en om vrouwen als objecten weer te geven.

Harris is de eerste vrouwelijke kandidaat-vicepresident in de Verenigde Staten. In haar overwinningstoespraak bedankte ze "de generaties vrouwen, zwarte vrouwen, witte, latina en inheemse vrouwen, die in de geschiedenis van onze natie de weg naar dit moment hebben geplaveid".