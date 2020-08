Facebook en Instagram verbieden stereotiepe foto's en video's Zwarte Piet en Joden

Afbeeldingen, foto's en video's die Zwarte Piet op stereotiepe wijze afbeelden, kunnen vanaf nu van Facebook en Instagram worden verwijderd na meldingen van gebruikers. Pieten zonder de klassieke Zwarte Piet-kenmerken, zoals de schoorsteen- of roetveegpiet, blijven toegestaan.

De platforms zeggen dat het gaat om content waarbij "duidelijk zwarte schmink of make-up is gebruikt om de kleur van het gezicht donkerder te maken, samen met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen".

Er zijn wel uitzonderingen: berichten van tegenstanders van Zwarte Piet en "neutrale" berichten, evenals nieuwsberichten met beelden van Zwarte Piet, zijn wel toegestaan. Cartoons kunnen, afhankelijk van de context, ook worden verwijderd.

Naast Zwarte Piet gaan de twee sociale netwerken ook "bepaalde schadelijke" Joodse stereotypen weren. Volgens het bedrijf gaat het dan om "beweringen dat Joden de wereld regeren of de dienst uitmaken in belangrijke instituties wereldwijd".

Zwarte Piet of 'blackface' is wereldwijd onderdeel van een "doorlopende geschiedenis van dehumanisering en ontzegde burgerrechten", stelt het Amerikaanse bedrijf. "Daarbij aanvaardt Facebook niet dat gebruikers worden gediscrimineerd op basis van onder andere ras, sekse, geloof, etniciteit, gender of ziekte. Hierdoor kunnen kwetsbare groepen juist hun stem verliezen." Over de Joodse stereotypen zegt Facebook dat deze worden gebruikt om antisemitisme aan te wakkeren.

Hieronder drie voorbeelden. Allereerst een foto van een Zwarte Piet die niet meer is toegestaan, daarna een foto van een roetveegpiet en als laatste een Joods stereotype.