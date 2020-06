Reclameboycot Facebook groeit: waarom bedrijven meedoen aan #StopHateForProfit

The North Face, Honda, Starbucks, Coca-Cola en Unilever. De lijst van bedrijven die tijdelijk stoppen met adverteren op Facebook en Facebook-dochter Instagram blijft groeien; aan het begin van de avond stond de teller op 93.

De merken zeggen zich terug te trekken omdat ze vinden dat het sociale netwerk te weinig doet om racisme en haatzaaien tegen te gaan. Sommige bedrijven gaan een stap verder en kondigen een advertentiestop aan bij alle sociale media,

Aanleiding is de campagne #StopHateForProfit, opgezet door Amerikaanse burgerrechtenbewegingen. Zij riepen halverwege juni bedrijven op om in de maand juli niet te adverteren op Facebook en Instagram en de platforms te boycotten. De kritiek op Facebook bestond al langer, maar kreeg na de gewelddadige dood van George Floyd en de protesten daarna tegen racisme en politiegeweld een nieuwe impuls. Met de boycot hopen actievoerders verandering van beleid af te dwingen door Facebook in het hart te raken: bij de advertentie-inkomsten.

Grote bedrijven klein deel jaaromzet

Of het platform dat ook echt financieel gaat voelen, is maar de vraag. Uit cijfers van onderzoeksbureau Pathmatics waarover CNN schrijft, is de groep grote adverteerders goed voor slechts 6 procent van de jaaromzet (70 miljard dollar) in 2019. Maar ondertussen wordt de lijst van terugtrekkende adverteerders wel steeds langer. En dat is geen goed signaal voor het bedrijf dat voor maar liefst 98 procent afhankelijk is van advertentie-inkomsten.

Het aandeel Facebook daalde vrijdag op de beurs ruim 7 procent. Diezelfde avond kondigde oprichter Mark Zuckerberg deze maatregelen aan: