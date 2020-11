Proces verijdelde aanslag Thalys begint, Clint Eastwood is getuige

In Parijs begint vandaag het proces tegen de man die in augustus 2015 heeft geprobeerd een aanslag te plegen in de Thalys van Amsterdam naar Parijs.

De 26-jarige Marokkaan Ayoub El K., die een kalasjnikov, een pistool en een mes bij zich had, werd overmeesterd door drie Amerikanen, van wie twee militairen in burger.

Hollywoodster Clint Eastwood maakte in 2018 een film over de gebeurtenis, met de echte helden in de hoofdrol. Hij wordt opgeroepen als getuige, omdat hij vanwege de reconstructie die hij maakte, als geen ander zou weten wat er precies is gebeurd.

El K. was kort voor zijn poging naar IS-gebied in Syrië gereisd, zegt correspondent Frank Renout in het NOS Radio 1 Journaal. Hij wordt verdacht van poging tot moord met terroristisch oogmerk en kan daar 20 jaar cel voor krijgen. De rechter heeft ongeveer vier weken voor het proces uitgetrokken.