Verijdelde aanslag in Thalys verfilmd met echte helden in de hoofdrol

Met hun heldendaad wisten ze een een bloedbad te voorkomen. Drie mannen, een Amerikaanse student, een Amerikaanse militair en een Britse zakenreiziger, zaten in augustus 2015 in de Thalys toen een man met een kalasjnikov het vuur opende. Ze wisten hem te overmeesteren. Een film over hun heldendaad is gisteren in première gegaan, met de mannen zelf in de hoofdrol.

De film The 15.17 to Paris is gebaseerd op het boek dat de drie mannen zelf schreven over de gebeurtenis. In de film worden de drie vrienden gevolgd vanaf hun kinderjaren tot de onwaarschijnlijke gebeurtenis in de trein.