Amerikaanse 'Thalys-helden' ontvangen Frans paspoort

De drie Amerikaanse mannen die in 2015 een aanslag verijdelden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs hebben de Franse nationaliteit gekregen. Ze kregen hun papieren bij het Franse consulaat in Sacramento.

De drie vrienden, onder wie twee militairen, waren in augustus 2015 op vakantie in Europa. Toen ze op weg waren naar Parijs kwam een terrorist bewapend met een hamer, een mes en verschillende vuurwapens hun treincoupé binnen. Ze wisten hem, toen zijn geweer haperde, te overmeesteren en zo een bloedbad te voorkomen.

Clint Eastwood maakte er de film The 15:17 to Paris over, die vorig jaar uitkwam. De Amerikanen Spencer Stone, Anthony Sadler en Alek Skarlatos speelden zichzelf in de film.

Ze kregen eerder al een hoge eervolle onderscheiding van toenmalig president François Hollande. In april deden ze een verzoek tot naturalisatie, omdat ze zich sinds de aanslag nauw verbonden voelen met Frankrijk.

Vrij reizen

Sinds 2015 zijn ze een keer of vijf in Frankrijk geweest. "Deze aanval heeft zo'n impact op ons leven gehad dat het voor ons veel betekent dat we vrij kunnen reizen tussen de VS en Frankrijk. En dat we misschien zelfs een huis in Frankrijk kunnen kopen om daar op een dag te gaan wonen", zegt Alex Skarlatos tegen persbureau AFP. Ook zijn de mannen van plan om de Franse taal te leren.

De consul zei bij de ceremonie dat de drie mannen hun leven hebben hun geriskeerd voor de waarden van de Republiek. Ook de Franse president Macron liet weten dat Frankrijk trots en blij is om de drie te verwelkomen.