Kabinet wil messenverbod voor minderjarigen

Onduidelijke wetgeving

Het dragen van messen, ook keukenmessen, is voor minderjarigen nu al in de meeste gevallen verboden, maar de wet daarover is niet erg duidelijk. Dat maakt het voor handhavers niet gemakkelijk om in te grijpen. Daarom wil het kabinet de wet verduidelijken en aanscherpen. Daardoor kan de politie sneller ingrijpen als een jongere over straat loopt met een mes of ander voorwerp dat gebruikt kan worden als steekwapen. Onder sommige omstandigheden kan zelfs een schroevendraaier een verboden bezit zijn, benadrukken de ministers.

De plannen vereisen nog wel wat doordenken, schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. Jongeren moeten vanwege hun opleiding of werk soms toch een bepaald mes aanschaffen of bij zich hebben.

Begin dit jaar zei Grapperhaus nog dat het verbieden van meer messen niet de oplossing was voor het toenemende aantal incidenten. Nu zegt hij: "We moeten die ontwikkeling helemaal terugdringen. Het hebben van een mes of steekwapen is voor jongeren totaal uit den boze." Wie toch een mes op zak heeft kan een flinke straf verwachten, tot gevangenisstraf aan toe.

Minister Grapperhaus is bezorgd over de cijfers: