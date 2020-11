'Mijn homoseksualiteit voelde op school als cadeau dat ik nooit uit kon pakken'

De drie genoemde grondrechten botsen wel vaker, zegt emeritus hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de vraag opdook of een leraar puur vanwege zijn geaardheid mag worden afgewezen bij een sollicitatie. Naar aanleiding van een rechtszaak daarover werd de Algemene wet gelijke behandeling aangepast. Scholen mogen nu geen sollicitanten meer afwijzen vanwege geaardheid of het uitdragen daarvan.

In het geval van de identiteitsverklaringen die reformatorische scholen naar ouders van leerlingen sturen, is een verbod volgens Zoontjens niet nodig. "We hebben grondrechten gekregen om de positie van minderheden te beschermen. Het gaat hier om de vrijheid van onderwijs van een heel kleine religieuze minderheid. Het aantal scholen waar dit speelt is erg beperkt." Het zou anders zijn als veel meer scholen de homoseksuele identiteit afwijzen, meent hij. "Dan moeten de verklaringen verboden worden, omdat de impact veel groter is."

'Ik was anders'

"Ik ben opgegroeid in een reformatorisch milieu. Mijn familie en vrienden waren reformatorisch, ik las het Reformatorisch Dagblad en ging naar de kerk", zegt de 23-jarige Gerard Amersfoort. Hij ging naar de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen. Dat hij ook naar een reformatorische middelbare school zou gaan, leek een logische stap. "Dat die identiteitsverklaring getekend moest worden ook. Maar toen kwam ik erachter dat ik anders was. Dat ik op mannen val."

Op school kreeg hij te horen: het is oké als je homo bent, maar je mag geen relatie. "Dat voelde als een cadeautje dat ik nooit mocht uitpakken. In de puberteit erachter komen dat je homoseksueel bent is sowieso al een worsteling, laat staan in een reformatorisch milieu." Want hier wordt niet lichtzinnig over gedacht. "In feite zijn er twee opties: of je kiest voor je geloof, maar verloochent dan je eigen gevoel, of je kiest ervoor te leven naar je seksualiteit met daarbij het risico om alles kwijt te raken."

Uiteindelijk koos Amersfoort voor een combinatie. Hij verhuisde voor zijn studie naar een andere stad en kreeg daar een relatie met een man. "Mijn geloof is stabiel gebleven, maar mijn godsbeeld is veranderd: mijn God is veel liefdevoller dan ik dacht."