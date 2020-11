OM onderzoekt strafbaarheid uitspraken Slob over schoolverklaring

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of uitspraken van minister Slob van Onderwijs strafbaar zijn, als er aangifte tegen de bewindsman wordt gedaan. Met deze mededeling reageert het OM op een aanmoediging van Roze in Blauw, het netwerk binnen de politie dat zich bezighoudt met discriminatie, op Facebook om aangifte te doen

Minister Slob zei gisteren in een debat dat reformatorische scholen op basis van de grondwet het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van een 'homoseksuele leefwijze', zolang er maar sprake blijft van een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Slob kwam vandaag van zijn uitspraken terug. In reactie op alle ophef zei hij dat dergelijke 'identiteitsverklaringen' wél te ver gaan.

Vragen rond aangifte

Volgens Roze in Blauw vroegen mensen zich vandaag af of het mogelijk is om aangifte te doen. Of er ook daadwerkelijk aangiften zijn binnengekomen, is nog niet duidelijk.

Het is de vraag of een aangifte tegen minister Slob zin heeft. Volgens de grondwet kunnen leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen niet strafrechtelijk vervolgd worden voor wat ze in parlementaire debatten zeggen of aan het parlement schrijven.

Op Twitter zegt het OM: "Het OM heeft nog geen oordeel over de uitspraken van minister Slob van Onderwijs. Als aangiftes tegen de uitspraken wordt gedaan, zal de politie de aangiftes in behandeling nemen. Daarbij wordt meegenomen, dat indien uitspraken in het parlement zijn gedaan, deze immuniteit genieten."