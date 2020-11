Plan funderingslabel nu al stilgelegd

Het vorige maand gelanceerde funderingslabel is niet meer op te vragen. De initiatiefnemer, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), heeft het initiatief stilgelegd. Er kwamen te veel klachten over binnen.

De bedoeling van het label is huiseigenaren en -kopers inzage geven in het risico op funderingsschade. "We hadden een testfase bedacht die low-profile zou zijn", zegt voorzitter Dick de Jong van het KCAF. Mede door de media-aandacht lukte dat volgens hem niet.

De afgelopen maand werd voor zo'n 850.000 woningen opgevraagd of er een risico op funderingsschade is. Zo'n 3000 keer kwamen er vervolgens verzoeken binnen om een aanpassing te doen. Dat zijn er ruim meer dan voorzien.

"Mensen zeggen: het klopt niet, ik kom in de problemen", zegt De Jong. Die onrust vindt hij heel ongemakkelijk. "We zijn geen marktpartij, maar een stichting die wil dat iedereen kan zien wat het risico kan zijn." De testfase zou eerst tot eind dit jaar lopen.

Nieuwe poging

De komende maanden wordt het model verbeterd om zo de betrouwbaarheid te vergroten. De meldingen helpen daarbij, zegt De Jong. Halverwege 2021 moet het in een andere vorm alsnog onderdeel worden van taxatierapporten.

Volgens De Jong kampen een miljoen van de 7,7 miljoen Nederlandse woningen met funderingsproblemen. Bij 250.000 Nederlandse woningen zou de situatie urgent zijn, door droogte en lage waterstanden.