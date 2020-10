Nederlandse woningen krijgen een funderingslabel

Alle woningen in Nederland krijgen een label waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Het nieuwe label moet vanaf juli 2021 worden opgenomen in taxatierapporten van huizen, net zoals het energielabel. Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt.

Het KCAF, verantwoordelijk voor het Nationaal Funderingsloket waar eigenaren van verzakte woningen terechtkunnen, stelt dat de situatie van 250.000 Nederlandse woningen "urgent" is. Oorzaken van de zwakke funderingen zijn de grote droogte en de lage waterstanden van de afgelopen jaren.

Veel woningen die gebouwd zijn voor 1970 hebben een houten fundering. Van de in totaal 7,7 miljoen Nederlandse woningen kampen er een miljoen met funderingsproblemen. Herstellen is vaak een kostbare zaak en wordt meestal niet gedekt door verzekeraars.

Grondwaterstand

Het KCAF heeft een model ontwikkeld om de staat van de funderingen in wijken te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar grondwaterstand, bodem (veen, klei of zand) en of het om houten of betonnen funderingen gaat.

In het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) wordt vanavond een website gelanceerd waarbij iedereen kan zien welk label er aan zijn huis komt te hangen.