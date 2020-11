Wie aangifte doet van bedreiging, krijgt daar lang niks over te horen

"Ik heb vier of vijf keer aangifte gedaan van een substantiële dreiging. Dus niet van anonieme trollaccounts op Twitter, maar dat iemand met een herkenbaar profiel me bedreigde. Tot nu toe heb ik van het OM niks vernomen over wat er met die aangiftes is gedaan."

Voedingsbodem

Oppenheimer vreest dat daarmee een klimaat ontstaat waarin bedreigers denken dat ze ermee wegkomen. "Als mensen het idee hebben dat ze openlijk en vrijelijk kunnen bedreigen is dat een voedingsbodem voor echt geweld. De politie zou iemand die zo'n filmpje plaatst over Wilders gelijk van zijn bed moeten lichten."

Het zou kunnen dat het OM in Oppenheimers geval actief bezig is met het zoeken naar verdachten, zegt hij. "Maar ik word niet voldoende of tijdig op de hoogte gehouden. En niet weten of iemand vrij rondloopt, doet ook iets met je gevoel van veiligheid."

Chris Klomp deelt die kritiek op het gebrek aan communicatie vanuit het OM: "Ik snap best dat politie en recherche het druk hebben en dat er misschien andere prioriteiten zijn. Maar ik heb al een aantal keer meegemaakt dat ik via via vanuit mijn netwerk hoor dat een zaak is geseponeerd, maar dat ik dat niet van het OM te horen krijg." Zolang hij geen sepotbrief krijgt waarin het OM dat bevestigt en die beslissing motiveert, kan hij ook geen bezwaar aantekenen tegen die beslissing.

Bekijk hieronder de reactie van premier Rutter op de bedreiging van het adres van Wilders: