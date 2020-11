Taakstraffen en boetes voor reacties bij anti-Zwarte-Piet-stream journalist

24 verdachten die terechtstonden voor het plaatsen van opruiende reacties onder een livestream van een journalist Clarice Gargard twee jaar geleden, hebben taakstraffen en geldboetes opgelegd gekregen. Het gaat om taakstraffen tussen de 28 en 58 uur en boetes variërend van 300 tot 450 euro.

In achttien gevallen was er sprake van 'opruiing' en nog eens drie verdachten maakten zich schuldig aan discriminatie, oordeelde de rechter. Verder werden nog twee mensen veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie, en kreeg één verdachte een straf opgelegd voor belediging. Vijftien verdachten moeten ook nog een schadevergoeding betalen aan Gargard, variërend van 50 tot 150 euro.

De verdachten moesten voor de rechter komen omdat zij volgens justitie opruiende en discriminerende teksten hadden geplaatst onder een livestream van Gargard op Facebook, van een demonstratie in 2018 tegen Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas in Amstelveen.

Gargard werd in de reacties onder meer bedreigd met een 'nekschot'. Daarop deed de columniste aangifte en begonnen de politie en justitie een onderzoek. In totaal moesten 25 verdachten - 21 mannen en 4 vrouwen - voor de rechter verschijnen. In één geval kon de rechter niet vaststellen of de verdachte de reactie zelf had geplaatst.

Kwetsend over zwarte mensen

"Alle verdachten gebruikten in hun opmerkingen grove taal en sommigen lieten zich daarbij zeer kwetsend uit over zwarte mensen", oordeelt de rechtbank.

Met de berichten zetten sommige verdachten aan tot mishandeling en zelfs moord en doodslag op de demonstranten, staat in het vonnis. "Gelukkig is dit niet daadwerkelijk gebeurd, maar zij hadden wel degelijk iemand op het idee kunnen brengen."

In totaal kwamen er zo'n 7600 reacties op de livestream, waarvan justitie er uiteindelijk 200 onderzocht. Volgens de rechtbank waren mogelijk nog veel meer berichten strafbaar.

Het Openbaar Ministerie is tevreden met de uitspraak. Volgens het OM laat het vonnis zien dat de vrijheid van meningsuiting grenzen heeft, en waar deze grenzen liggen.