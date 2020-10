'Terrorist Nice kwam via Italiaanse eiland Lampedusa naar Frankrijk'

De terrorist die vanmorgen in Nice drie kerkgangers doodde is een 21-jarige man uit Tunesië. Franse media zeggen zijn identiteit te weten op basis van bronnen rond het onderzoek. Hij zou eind vorige maand als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn aangekomen.

Daar is hij op een zeker moment vrijgelaten met het bevel dat hij Italië moest verlaten. Begin deze maand reisde hij door naar Frankrijk. Hij heeft geen asiel aangevraagd en was niet bekend bij de Franse politie of Franse veiligheidsdiensten.

De politie heeft de identiteit niet bevestigd. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV wordt met behulp van vingerafdrukken vastgesteld wie hij is. De naam die genoemd wordt, staat op een document van het Italiaanse Rode Kruis dat bij hem is gevonden, maar een foto daarop ontbreekt.

Aanslag met mes

De dader van de aanslag kwam om 09.00 uur de Notre-Dame-basiliek in het centrum van Nice binnen. Hij had een mes bij zich waarmee hij de koster de keel doorsneed en een oudere vrouw onthoofde. Een derde bezoeker wist zwaargewond te ontsnappen en stierf kort daarna in een café in de buurt aan haar verwondingen.

De dader werd bij zijn arrestatie neergeschoten en is naar een ziekenhuis gebracht.