Lange strijd om gokken in FIFA-games; 'Ik zou mijn kinderen niet laten spelen'

Het gamebedrijf zelf ziet geen kwaad in de loot boxes. "FIFA en de FIFA Ultimate Team modus (waar de spelerskaarten inzitten red.) worden al jarenlang door spelers van over de hele wereld met veel plezier gespeeld. Daarom zijn we teleurgesteld over de beslissing die vandaag is genomen en de mogelijke impact hiervan op de Nederlandse spelers. We zijn niet van mening dat onze producten en diensten op enige wijze in strijd zijn met de gokwetten", zegt EA in een verklaring.

Niet de wereld uit

"Het zijn bedrijven die een goed imago willen hebben, dus ik verwacht wel dat ze gaan bewegen." zei de toenmalige voorzitter van de Kansspelautoriteit in 2018. Ze had de verwachting dat grote spelontwikkelaars zelf omstreden verdienmodellen uit hun spellen zouden halen.

Een deel van de spellen heeft inmiddels aanpassingen gedaan, zoals Counter-Strike en Rocket League, maar de zorgen van de toezichthouder zijn niet weg. "De loot boxes zijn nog niet uit de wereld", zegt Jansen, de huidige voorzitter. "Daar is nog een weg te gaan. Het is een mondiaal probleem. Wellicht moet er voor games specifieke wetgeving komen."

EA blijft zich dus verzetten. Het Amerikaanse bedrijf wil het liefst opnieuw met de toezichthouder in gesprek, maar dat ziet de Kansspelautoriteit niet zitten. "We hebben heel veel gesproken met EA en geconcludeerd dat ze niet willen aanpassen. De tijd van praten is voorbij. Ze moeten het gebod opvolgen."