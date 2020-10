Dwangsom opgelegd aan FIFA-games vanwege gokelementen

Andere spelmakers hebben hun spellen aangepast na waarschuwingen van de toezichthouder, maar EA niet. Die bestrijdt dat het een gokmechanisme is en wijst op vergelijkbare mechanismen in de speelgoedwereld. Zo worden al jarenlang fysieke spelerskaarten verkocht waarbij consumenten ook niet precies weten wat ze kopen.

Voor EA zijn de digitale aankopen een belangrijke inkomstenbron. Het bedrijf verdient jaarlijks meer dan een miljard euro met de verkoop van digitale diensten zoals spelerskaarten.

In België heeft het bedrijf het systeem aangepast na klachten van de toezichthouder. Het is niet bekend of het bedrijf gehoor gaat geven aan de wens van de Kansspelautoriteit of in beroep gaat.